お笑い芸人・永野が初監督を務めた映画『MAD MASK』(共同監督：新井勝也）が、ブラジルで開催された世界的ジャンル映画祭「Fantaspoa」にて、「Best Midnighter Film（ミッドナイト部門最優秀作品賞）」を受賞。永野、出演した斎藤工、金子ノブアキから喜びの声が到着した。【写真】永野、金子ノブアキ、アイナ・ジ・エンド、A.B.C‐Z戸塚祥太、ギターウルフ・セイジ、斎藤工ら出演！『MAD MASK』場面写真ギャラリー「Fantas