「誕生日の祝い金を渡し、役員のポストを分け合う。韓国道路公社の退職者団体『道城会』が高速道路のサービスエリア（SA）事業に関与し、利権を得ていた事実が監査で明らかになった」。国土交通部が7日に公開した監査結果だ。今年1月から実施された監査によると、非営利法人の道城会は子会社のH＆DEを高速道路のSA運営事業に参加させていた。配当された収益金の相当部分を会員に誕生日など各種祝い金名目で支給していた。過去10年