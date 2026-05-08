今年の大型連休、信州の観光地もにぎわいました。そんな連休の過ごし方にも影響を与えた「物価高」。今年の連休をみなさんのお財布事情とともに振り返ります。■上高地（長野県松本市）■絶景を求め、にぎわいを見せた上高地。山梨から「空気もきれいだし。山がこの時季、残雪で青と白とで、川もきれいだし、すごく大好きなんです」多くの観光客が、大自然の魅力を体いっぱい、感じていました。■松本城（長野県松本市）■松本城。