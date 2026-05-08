4月に関東で行われた「全国高等学校女子硬式野球選抜大会」で、初の全国制覇を果たした佐久長聖高校女子野球部の選手たちが8日、長野県庁を訪れ、阿部知事に優勝を報告しました。8日、阿部知事のもとを訪れたのは、佐久長聖高校女子野球部の監督や選手など18人です。佐久長聖高校は4月、東京ドームで行われた「全国高等学校女子硬式野球選抜大会」の決勝で、大阪の強豪・履正社に6対4で勝利し、創部4年目で初の全国優勝を果