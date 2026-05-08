バイクに乗ったまま野良猫に向けてBB弾銃を撃つ男の姿が捉えられ、非難の声が上がっている。7日、JTBC『事件班長』では、京畿道（キョンギド）のある飲食店付近で発生した事件が取り上げられた。先月4日午後4時ごろ、情報提供者のAさんは飲食店で仕事をしていたところ、外から「タタタッ」という音が聞こえ、外へ飛び出したという。Aさんが店の外で目にしたのは、バイクに乗った男が飲食店前に集まっていた野良猫たちに向けてBB弾