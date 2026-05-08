記事ポイントmozo ワンダーシティ発のオリジナルプロジェクト「NATURAL WONDER LABO」が誕生第1弾は農薬不使用の夏みかんを使ったフレンチフィナンシェ2種セットを無料配布2026年5月23日・24日限定、mozoアプリ会員先着各日300名が対象 名古屋の大型商業施設・mozo ワンダーシティが、自然素材と環境保全をテーマにした新プロジェクトを立ち上げます。商業施設が素材選定から製法・ビジュアルまでを内製で手がけるという新し