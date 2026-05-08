認知症の重症度と、口の中の健康状態の関係を調べる研究を、国立長寿医療研究センター（愛知県）などが２０２６年度に始める。センターを含め大学病院など計１３医療機関が参加する。認知症の進行に伴い歯の状態が変化する実情を探り、適切な歯の治療や口内のケアの重要性を明らかにしたい考えだ。認知機能が低下すると、歯磨きや入れ歯の管理が難しくなる。歯周病やむし歯、口の渇きなどを抱えていても、歯科受診から遠ざかる