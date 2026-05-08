ただの換気じゃない？ 天井の「巨大扇風機」が持つ真の使命トンネル内を自動車やオートバイなどで走行中、頭上で回る巨大なファンを目にしたことはないでしょうか。正式名称を「ジェットファン」と呼びます。【実は2枚羽根】これがジェットファンの構造です（イラストで見る）この装置には、大きく分けて2つの役割があります。1つは、日常的な「換気」です。自動車の排気ガスなどがトンネル内に留まると視界が悪くなってしまい