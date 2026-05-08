K-POP界のレジェンド・BIGBANG（ビッグバン）が、今年デビュー20周年という大きな節目を迎える中、FANCLUB「BIGBANG GLOBAL OFFICIAL FANCLUB V.I.P (JP)」としてリニューアルされることが発表された。グループの再始動に向けた動きがいよいよ本格化し、長年待ち続けてきたファンの期待が一気に高まっている。その存在感を改めて証明したのが、4月12日・19日（現地時間）に米国カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の