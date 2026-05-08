Nao Yoshiokaが、ベトナムのR&Bシンガー My Anhを迎えたニューシングル「Pieces of Me」を5月15日にリリースする。 （関連：さらさ、佐久間龍星、Arche、BMSG、柊人……2020年代ジャパニーズR&Bから生まれる新しい“鳴り”） 本作は、アジアという共通のルーツを持ちながら、それぞれが英語でR&B／ソウルを表現し、グローバルなフィールドを目指してきた2人のコラボ