シャープは、「AQUOS sense10」（SH-M33）向けに「Android17 Developer Preview Program」の提供を開始した。 Android 17のアプリ開発者向けに先行公開される「Developer Preview Program」の、SIMフリー版「AQUOS sense10」（SH-M33）向けソフトウェアをダウンロードできるようになった。シャープのWebサイトから、「Android 17 Beta Program」の先行テストや開発、フィードバックに参加