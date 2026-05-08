アジアサッカー連盟（AFC）は7日、EA SPORTS FCがAFCアジアカップサウジアラビア2027の公式ライセンス製品になることを発表した。通算19回目となるAFCアジアカップはサウジアラビアにて来年1月初旬から約1カ月間に渡り開催予定。すでに大会に参加する24チーム中23チームが確定しており、現地時間9日には開催国の首都リヤドで組み合わせ抽選会が行われる。4大会ぶり5度目の優勝を目指す日本代表はポット1に入っており、サウジア