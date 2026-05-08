全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・参宮橋のスフレ専門店『ル スフレ』です。奥深い香り、儚くとろける繊細な口どけ！ぷっくりと膨らんだ姿が愛らしい。スプーンを入れると、湯気とともに香りが立ち上がり、ふわとろり♪わずか30秒でしぼみ始める儚さも相まって、ときめかずにはいられない。スフレスペシャルヴァニラ1760円『ル スフレ』スフレスペシャルヴァニラ1760