オランダサッカー協会（KNVB）は7日、現地時間6月8日にウズベキスタン代表との親善試合を実施することを発表した。FIFAワールドカップ2026で、チュニジア代表、スウェーデン代表、そして日本代表とグループFで同居するオランダ代表。今回の発表によると、アジア最終予選を2位で通過したウズベキスタン代表と“本大会前最後”の親善試合を実施するとのことだ。同試合は、初戦の日本戦の6日前となる現地時間8日に行われ、「試合