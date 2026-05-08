マンチェスター・ユナイテッドが、NECに所属する日本代表FW佐野航大に関心を寄せている模様だ。現地時間7日にイギリスメディア『TEAMtalk』が伝えている。佐野は、2003年9月25日生まれの22歳。米子北高等学校で活躍した後、ファジアーノ岡山を経て2023年8月にエールディヴィジ（オランダ1部リーグ）のNECへ完全移籍で加入した。同クラブでは公式戦通算146試合に出場（17ゴール19アシスト）しており、かねてより強豪クラブへと