お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが7日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークに友人家族とキャンプへ行ったことを報告した。この日、まさみさんは「GWは友人家族とキャンプへGO！！」と切り出し、子どもたちから「『キャンプ行きたい』ってずっと言われていた」という念願のキャンプが数年越しに実現したことを報告。「パパも私もキャンプの準備は大変ってイメージが強くて」なかなか機会がなかったことを