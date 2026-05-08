U-17アジアカップに参加しているU-17日本代表は現地５月７日、サウジアラビアのジェッダ市内でトレーニングを行なった。初戦となった５日のカタール戦は３−１で逆転勝利。グループステージの各組上位２か国に与えられる今秋のU-17ワールドカップ出場に向け、幸先の良いスタートを切ったのは間違いない（W杯のホスト国・カタールが上位２位以内に入った場合は、各組３位の最上位に出場権が与えられる）。試合翌日のリカバリー