八代市庁舎の建設工事をめぐり、特定の業者に落札させるよう市の職員に不正行為をあっせんし、見返りに現金を受け取った疑いで7日、八代市議会議員の男など3人が逮捕されました。市議などは、入札前、業者に賄賂を要求していたとみられることがわかりました。■KKT緒方大樹記者「成松容疑者の自宅です.捜査員でしょうか、段ボールの中の書類を確認しています」あっせん収賄の疑いで逮捕されたのは、八代市議会議員の成松由紀