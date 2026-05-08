国際オリンピック委員会(IOC)は7日、2028年のロサンゼルス五輪に向けた予選シリーズであるオリンピックQシリーズを東京で開催することを発表。これをうけ、日本オリンピック委員会(JOC)橋本聖子会長がコメントをしました。オリンピックQシリーズは2028年に行われるロサンゼルス五輪を目指すスケートボード、3x3バスケットボール、スポーツクライミング、ビーチバレーボール、フラッグフットボール、自転車BMXの6競技のトップ選手が