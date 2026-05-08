巨人は8日、終身名誉監督を務めた長嶋茂雄さんの一周忌にあたる6月3日に東京ドームで行われるオリックス戦を「FOR3VER 6.3〜長嶋茂雄〜」として開催すると発表した。監督、コーチ、選手は左袖に「FOR3VER」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用してプレー。試合前練習では、この日限定デザインのプラクティスTシャツを着用する。場内大型ビジョンでは、試合前に「スーパースター」としてファンを熱狂させた長嶋終身名誉監