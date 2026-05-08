2026年4月以降、自転車の青切符制度が始まった影響もあり、「車道を走る自転車が増えた」と感じる人も多いのではないでしょうか。 その中で、「自転車を避けようとしてセンターラインを越えたら違反になるのでは？」と不安に感じる場面もあるでしょう。本記事では、センターラインのルールと反則金の考え方、自転車を避ける際の注意点について解説します。 センターライン越えは線の種類に