最近は一人暮らしをするにあたって「テレビは見ないので購入しない」人も増えているようです。 その場合、NHKの契約はしなくてもよいのか、疑問に思うことがあるかもしれません。 本記事では、テレビを所有していない場合のNHKの契約について解説するとともに、スマートフォン（スマホ）やパソコンを持っている場合の対応、NHKの受信料についてご紹介します。 NHKと契約を結ぶ必要があるのはどんなと