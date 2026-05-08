ロッテは8日、5月15日〜17日のオリックス戦（ZOZO マリンスタジアム）で開催する「ポケモンベースボールフェスタ 2026 〜30 年の想いをボールに込めて〜」に、試合前に選手サイン入りのモンスターボール風特別球の投げ込みを行うことになったと発表した。今回投げ込みを行うボールの下側には、マリーンズのユニホームを着せてもらったピカチュウと球団パートナーポケモンであるキャモメがデザインされている。なお、当日は球団