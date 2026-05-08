ソフトバンクは8日、藤原大翔投手との支配下選手契約締結を発表した。背番号は22に決定。藤原は球団公式ホームページを通じて「入団が決まった時から3年目が勝負だとわかっていたのでよかったです。長所は真っすぐで押していく投球なのでそこは変わらずやっていきたいです」と意気込んだ。藤原はファームで6試合・27回2/3を投げ、1勝1敗、防御率2.28の成績を残している。