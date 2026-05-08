TWICEが、圧倒的なオーラで空港を華やかに彩った。5月8日、TWICEはワールドツアー「THIS IS FOR」のヨーロッパ公演のため、仁川（インチョン）国際空港からポルトガル・リスボンへ出国した。【空港写真】TWICE、ヨーロッパ公演へ向け出国！この日、TWICEはメンバーそれぞれの個性が際立つスタイルで登場。カジュアルなデニムスタイルから、洗練されたセットアップ、パステルカラーのラブリーなコーディネートまで、多彩な魅力が光