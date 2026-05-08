【モデルプレス＝2026/05/08】ファミリーマートでは、値ごろ感のあるおむすびを5月12日から全国の約16,400店にて発売する。【写真】ファミマ、海苔を巻かずシンプルなお手軽おむすび◆だしごはんの手頃おむすび登場このたび、さらなる生活応援商品として税抜147円と値ごろ感のあるおむすび2種類を発売。炊飯段階からだしの旨みをご飯にじっくりと染み込ませることで、ひと口目から最後まで豊かな味わいが続くおむすびに仕上げた。