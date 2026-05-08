ガールズグループILLITのメンバー、ユナとミンジュが、歌手チョ・ヒョナとともに率直なトークを披露した。去る5月7日、YouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜日の夜」には、「推しは自分で決めるものではない。突然やってきて心臓を叩き、今日から私があなたの推しだと言うものだ| EP. 54 | ILLIT ユナ＆ミンジュ」というタイトルの動画が公開された。【写真】「心臓撃ち抜かれた」ミンジュのドレス姿に騒然この日、ユナと