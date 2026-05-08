【モデルプレス＝2026/05/08】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが5月8日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演。大物タレントとの意外な交友関係を明かした。【写真】“マブダチ”ミセスのライブを観戦する大物タレント◆Mrs. GREEN APPLEと“マブダチ”の大物タレント今回「あさイチ」のプレミアムトークにMrs. GREEN APPLEが生出演した。冒頭のVTRでは、3人の“マブダチ”だという歌手でタレントの研ナオ