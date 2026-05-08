■少子化進む幼児食市場に伸長する完全栄養食市場を掛け合わせるフードテック技術を活かした高機能味噌汁の企画･開発･販売などを手掛けるスタートアップ企業、MISOVATION(東京都中央区)はこのほど、大手メーカーである明治との共同開発により、業界初となる「子ども向けの主食の完全栄養食」をコンセプトとした冷凍食品「えいようぐるり」を発売した(クラウドファンディング「Makuake」での先行予約販売)。4月20日、東京･新大久保