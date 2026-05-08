◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）８打差５５位から出た小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）は４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算１オーバーで暫定１５位に急浮上した。７６だった第１ラウンドから大きくスコアを伸ばし、「アイアンのショットがピンに絡んでくれた。変なライのパットが残らなか