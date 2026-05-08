フリーアナウンサー・加藤綾子のモノマネで知られる、お笑いタレントの餅田コシヒカリの「お知らせ」に多くの祝福の声が寄せられている。餅田は８日に「重大なお知らせ」と題し、「餅田コシヒカリこの度、アパレルブランドを立ち上げます！」と報告。「夢が一つ叶いました…！一年以上前からずっと打ち合わせを重ねて今日やっと発表できます」と喜び、モチュレというブランドを作ったと明かした。「ｍｏｒｅｔｒｕｅ『も