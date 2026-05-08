TMG 2024年に20年ぶりに再始動したTMG（Tak Matsumoto Group）が再び結集し、今秋、新作のリリースとツアーを行うことが決定した。1988年リリースの1st Album『Thousand Wave』から、2027年でソロデビュー40周年に入る松本孝弘と、エリック・マーティン（Vo / ex Mr. BIG）、ジャック・ブレイズ（B&Vo / Night Ranger）、マット・ソーラム（Dr / ex Guns N’ Roses）から成るTMGが今回掲げるキーワードは、“SA