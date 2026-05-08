ソフトバンクが、育成選手の藤原大翔投手と支配下選手登録を締結したことを８日、発表した。背番号は「２２」に決定。みずほペイペイドームで会見に臨んだ最速１５６キロ右腕は「最初はびっくりしたんですけど、うれしい気持ちが一番強いです。ホークスのエースになれるように頑張りたい」と引き締まった表情で話した。２３年に飯塚（福岡）から育成ドラフト６位で指名を受け、入団した。支配下登録の知らせを聞いたのは、７日