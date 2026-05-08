今週末9日(土)と10日(日)の中国地方はカラッと晴れて、行楽日和・洗濯日和となりそうです。ただ、朝晩と昼間の寒暖差が大きいでしょう。服装を調節するなどして、体調を崩さないようお気をつけください。また、強い日差しが照り付けるため、紫外線対策も万全に行ってください。9日(土)10日(日)は行楽日和・洗濯日和朝晩と昼間の寒暖差大〇明日9日(土)は移動性高気圧に覆われて、中国地方は全般に晴れる見込みです。朝の最低気温