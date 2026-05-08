お笑いコンビ「カベポスター」の永見大吾が８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、結婚したことを報告した。永見は、別名義の「鈴原動物園」のアカウントの投稿をリポスト。「私は、吉本興業所属の『カベポスター』というお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」とあいさつ。「これからも周りの方々への感謝を忘れることなく、何事も真摯（しんし）に取り組んで参