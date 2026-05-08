4車線化された中和幹線の様子。 大阪・八尾・柏原の国道25号「大阪柏原バイパス」計画 国道25号と「大阪柏原バイパス」の対象区間 国道25号は、大阪・奈良・三重を結ぶ広域幹線道路で、大阪府内では八尾市や柏原市などと大阪市内をつなぐ、貴重な東西軸となっている。一方で、大動脈でありながら、大阪府内の国道25号は現在も片側1車線区間が中心だ。信号交差点が連続するうえ交通量も多く、慢性的な渋滞が発生している。特に