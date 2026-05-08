暑い季節になると気になる、ブラの締め付けや胸まわりの蒸れ。そんな夏特有の悩みに寄り添う「ブラレスウェア」の新作が、専門ブランド「no-bu」から登場しました♡2026年5月1日より発売される夏モデルは、ブラなしでそのまま着られる快適さと、外出できるきちんと感を両立。接触冷感素材や綿100％素材を採用し、暑い日も軽やかに過ごせる新しい夏服として注目を集めています。 暑い季節を快適にする新提案 「no-bu」