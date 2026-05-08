トヨタ自動車は8日、2026年3月期決算を発表し、売上高が前の年より5.5％多い50兆6849億円だったと明らかにした。売上が50兆円を超えるのは日本企業では初。一方、純利益は前の年より19.2％減少の3兆8480億9800万円だった。