みなさんは、これまでにUFO（未確認飛行物体）を見たことがありますか。スカパーJSAT株式会社（東京都港区）が実施した「宇宙に関する意識調査2026」によると、「UFOを見たことがある」と答えた人は約1割となりました。では、UFOを見たことがある人が多かったのは、どのエリアだったのでしょうか。【調査結果】これまでにUFOを見たことがある日本のエリア調査は、全国の15〜69歳の男女1000人を対象として、2026年3月にインターネッ