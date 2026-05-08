「道がクルマをつくる」思想を体現する Toyota Technical Center Shimoyama2026年5月7日、トヨタは研究開発拠点「Toyota Technical Center Shimoyama」（愛知県）において、レクサス初の3列シートBEV（バッテリーEV）となる新型「TZ」を世界初公開しました。プレスカンファレンスではChief Branding Officerのサイモン・ハンフリーズ氏が登壇し、「もっといいクルマづくり」を追求する新たな開発環境の意義と、制約から解き放