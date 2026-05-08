わが子が将来やりたいことや夢を見つけてくれたら、親としては嬉しいもの。全力で応援したいものですよね。しかし「ちょっとそれは……」と戸惑ってしまう将来の夢もあるかもしれません。先日ママスタコミュニティには「中学生の長男が中卒で働くと言って聞かない」というタイトルで、こんな悩み相談がありました。『ラーメン屋になりたいとのことで、説得しても聞かない。この場合、私はなんと言えばいいの？』ラーメン屋さんにな