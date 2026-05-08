「マクドナルド」は、5月15日（金）から、ハッピーセット「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」を、全国の店舗で発売する。【写真】モモンガや古本屋もマッククルーの姿に！ハッピーセット「ちいかわ」全8種詳細■ハッピーセット「ちいかわ」今回登場するハッピーセット「ちいかわ」は、マクドナルドのマネージャーやクルーになったちいかわたちの3Dフィギュアのおもちゃが登場。ラインナップは全8種。5月15日(金)