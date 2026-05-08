TWICEとW大阪のコラボレーション企画「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」が実施され、6月1日（月）から7月31日（金）までの期間限定で、TWICEアフタヌーンティーがホテル1階「MIXup（ミックスアップ）」で開催される。併せて、同コンセプトルームが、6月1日（月）から8月31日（月）まで提供される。【写真】まるでTWICEと過ごすお泊まり会！TWICEのコンセプトルームの様子■五感に響くひとときを提供今回登場するアフ