＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ2日日◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞トータル3オーバーでホールアウトしたツアー通算50勝の不動裕理が、予選通過を確実にした。これまで塩谷育代の45歳347日だったこの大会の最年長予選通過記録も更新。49歳206日で1位になった。【写真】不動裕理が投入したタイトリスの新ドライバーを接写この大会がメジャーとして実施されているのが2008年から