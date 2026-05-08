日本人として初めてK-1世界王座を獲得した元格闘家の魔裟斗（まさと）が自身のインスタグラムを更新。「皆んなでゴルフ練習からのリベラ！」と記すと、夫人で女優の矢沢心と2人の子供と一緒の写真を投稿した。【動画】激レア！ 魔裟斗のドライバースイング魔裟斗は1カ月ほど前、久し振りにゴルフクラブを握ったことを投稿すると、その後、友人のプロゴルファーのレッスンを受けるなど積極的に練習を重ねてきた。そして4日前には17