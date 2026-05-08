＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ2日日◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第2ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトした。首位と2打差の2位タイから出た、昨季の”ステップ女王”でプロ2年目の大久保柚季が6バーディ・3ボギーの「69」をマークしてトータル5アンダー暫定で単独首位に立っている。【ライブフォト】ピンクのベストが目印