＜リライアンス・マトリックス選手権 presented by エプソン初日◇8日◇6735ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香27歳の谷田侑里香は6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。首位と4打差の4アンダー・17位タイで滑り出した。伊藤二花は1アンダー・53位タイ。長野未祈は3オーバー・121位タイと出遅れた。8アンダー・単独首位にカーラ・ベルナ