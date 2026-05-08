８日午前５時２５分頃、横浜市西区南幸の道路が陥没していると、飲食店の従業員から１１０番があった。神奈川県警戸部署によると、市道の一部が４メートルに渡ってひび割れ、深さ１５センチほどの陥没も確認された。市によると、陥没した部分は少しずつ広がっているといい、市は水道管などへの影響について調査している。現場は横浜駅近くの飲食店などが立ち並ぶ繁華街。