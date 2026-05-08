アイドルグループのCANDY TUNE（桐原美月さん、福山梨乃さん、小川奈々子さん、南なつさん、立花琴未さん、宮野静さん、村川緋杏さん）が『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』発売記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【CANDY TUNE】メンバーカラーを脱ぎ去った1st写真集に挑むも「このままで行かせてください！」カラー変更はなしタイトル『SUGAR AND HUES』について福山さんは?「HUES」が色彩と