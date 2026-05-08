暑くなり、熱中症の危険が高まる中、小学校の校外学習時の水分補給が課題となっている。特に低学年は体格が小さいため大容量の水筒を持たせにくく、途中で水筒が空になるためだ。学校の対応を巡り、民事裁判も起きている。（上万俊弥）小学校の校外学習では、児童が熱中症となる事故が各地で起きている。愛知県豊田市では２０１８年７月、１年の男児が公園から学校に戻った後に熱中症で死亡した。２２年６月にも、福井市で３